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"Реал" - "Бавария": где смотреть полуфинал Лиги чемпионов
09:20 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: Во вторник, 1 мая, определится первый участник киевского финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2017/18.

Ответный поединок 1/2 финала розыгрыша проведут действующие обладатели трофея футболисты мадридского "Реала" и чемпион Германии мюнхенская "Бавария".

Встречу на "Сантьяго Бернабеу", которая начнется в 21.45 по киевскому времени, покажет телеканал "Футбол 1".

В первом матче на "Альянц Арене" в Мюнхене "Реал" одержал волевую победу над "Баварией" со счетом 2:1.

В Мадриде баварцев устроит только победа, причем успеха со счетом 1:0 не хватит - "Реал" пройдет дальше благодаря большему количеству мячей, забитых на выезде. Победа "Баварии" со счетом 2:1 переведет противостояние в дополнительное время. Победа с любым другим счетом выведет мюнхенцев в финал.

"Реал" и "Бавария" встречаются в 26-й раз - это рекорд еврокубков.

Для "Реала" это рекордный восьмой полуфинал подряд. Более того, подопечные Зинедина Зидана могут выиграть Лигу чемпионов в третий раз кряду. Год назад "сливочные" стали первой командой, которая защитила трофей в эру Лиги чемпионов УЕФА.

"Бавария" в свою очередь пробилась в четверку сильнейших в шестой раз за семь сезонов. В трех последних полуфиналах Лиги чемпионов мюнхенцы уступали, но выиграли четыре предыдущих.

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Второй полуфинал Лиги чемпионов состоится в среду, 2 мая, на "Стадио Олимпико" в Риме, где итальянская "Рома" будет принимать английский "Ливерпуль". Первая игра на "Энфилде" завершилась убедительной победой "Ливерпуля" (5:2).

Напомним, финал Лиги чемпионов УЕФА пройдет на НСК "Олимпийский" в Киеве 26 мая.

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Новости спорта, Лига Чемпионов, ЛЧ, Новости футбола, УЕФА, ФК Бавария, ФК Реал Мадрид.
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