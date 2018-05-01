"Янг Бойз" – чемпион: тысячи фанатов выбежали на поле в Швейцарии

Клуб "Янг Бойз" из Берна обыграл "Люцерн" со счетом 2:1 в матче 32-го тура чемпионата Швейцарии по футболу и оформил титул впервые с 1986 года. Поскольку исторический матч для "Янг Бойз" был домашним, празднование началось прямо на стадионе.

Тысячи фанатов команды не смогли сдержать эмоций и высыпали на поле сразу после финального свистка, причем некоторых, самых активных, еще во время поединка пришлось сдерживать стюардам.

Отметим, что "Янг Бойз" стал чемпионом Швейцарии в 12-й раз, первые десять титулов были завоеваны до 1961 года.

Немного до триумфа свое команды не дожил ее владелец. 18 апреля, в 75-летнем возрасте скончался швейцарский бизнесмен Энди Рис, владелец велокоманды BMC Racing и футбольного клуба "Янг Бойз". Рис умер после продолжительной болезни в клинике Цюриха.