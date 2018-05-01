В матче "Реал" - "Бавария" может сыграть Зидан

В состав из 19 футболистов не вошёл полузащитник Иско, участие которого в предстоящей встрече оставалось под вопросом в связи с повреждением. Из-за травмы игру пропустит защитник Даниэл Карвахаль. При этом в заявку попал 19-летний голкипер Лука Зидан, который является сыном главного тренера «Реала» Зинедина Зидана.

Голкиперы: Навас, Касилья, Л. Зидан;

Защитники: Рамос, Варан, Начо, Марсело, Тео Эрнандес.

Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Асенсио, Ковачич, Дани Себальос, Васкес.

Нападающие: Роналду, Бензема, Бэйл, Майораль.

В первом матче «Реал» обыграл «Баварию» в Мюнхене со счётом 2:1. Ответная игра пройдёт в Мадриде 1 мая.