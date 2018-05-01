"Реал" близок к рекорду Лиги чемпионов

сли Реал возьмет верх над Баварией, то снова впишет свое имя в историю Лиги чемпионов УЕФА. Киевский финал станет для действующих чемпионов третьим кряду, и в этом случае мадридцы окажутся первыми, кому подобное удалось дважды.

В период с 1956 по 1960 год Реал неизменно выходил в финал Кубка чемпионов, который затем и выигрывал. К слову, это были пять первых розыгрышей престижнейшего еврокубка. Затем в трех подряд финалах участвовали Бенфика, Аякс и Бавария, а в эру Лиги чемпионов — Милан и Ювентус.

Удивительно, но во всех предыдущих случаях, когда команда трижды подряд играла в финале, такое же достижение затем сразу же покорялось кому-то еще.