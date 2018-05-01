"Ювентус" близок к выкупу Бельерина за 50 млн евро

Испанский бек достаточно долго находится на радаре у Ювентуса, и, похоже, что летом "старая синьора" наконец сможет заполучить Эктора.

Как сообщает радио Cadena Ser, переговоры по трансферу Бельерина вышли на более серьезную стадию. Ожидается, что Арсенал будет готов отпустить своего защитника за 50 млн евро.

В прошлом сезоне Бельерином активно интересовалась Барселона, однако тогда главный тренер лондонцев Арсен Венгер сумел удержать испанца в клубе. Теперь же "канониры" изменили свое мнение на счет важности Эктора для команды и не прочь продать его.

В нынешнем сезоне на счету Бельерина 2 гола и 2 результативные передачи в 33 матчах АПЛ.