Легендарный Роналдо прокомментировал уход Иньесты из "Барселоны"

Экс-форвард «Реала» и сборной Бразилии Роналдо заявил, что полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста заслужил выиграть «Золотой мяч», но он ему не нужен. Роналдо цитирует AS:

О Зидане:

«Я был, есть и буду большим поклонником Зидана. Я счастлив, ведь я следил за ним, еще когда он был в Кастильи (прим. – молодежный состав «Реала»). Его карьера началась и развивается великолепно, он заслуживает каждую минуту того, что он делает».

Об Иньесте:

«Иньеста заслужил «Золотой мяч», но, я думаю, эта награда ему не нужна. Он уходит в качестве лучшего футболиста в истории Испании. Я не припомню другого испанца, который бы играл так здорово, как Иньеста. Поэтому его так любят».

Отметим, что «Реалу» предстоит встретиться с «Баварией» в ответном поединке 1/2 финала Лиги чемпионов. Матч состоится 1-го мая в 21:45. Трансляция встречи «Реал» - «Бавария» будет доступна на нашем сайте.