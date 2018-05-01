Два клуба из УПЛ могут прекратить существование после завершения сезона

«Олимпик» и «Верес» могут прекратить свое существование по завершению текущего сезона. Об этом сообщает ХСПОРТ.

Причиной исчезновения «Вереса» может стать нежелание инвесторов продолжать финансирование клуба. Команда во втором этапе чемпионата Украины потерпела шесть поражений и однажды сыграла вничью.

Со старта второй части УПЛ «Олимпик» выиграл лишь один из семи матчей – в 23-м туре команда Романа Санжара крупно обыграла Карпаты (3:0). С тех пор – четыре поражения и две ничьи. Как следствие – восьмое место с 33-я очками и отрыв от зоны переходных матчей лишь в три очка.

Ранее появилась информация о том, что «Сталь» может не квалифицироваться на участие в чемпионате Украиныв следующем сезоне.