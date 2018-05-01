Найнгголан: Будет трудно, но против Барселоны тоже было трудно

Полузащитник Ромы Раджа Найнгголан поделился ожиданиями от предстоящего ответного полуфинала Лиги чемпионов с Ливерпулем. В первой игре в Англии мерсисайдцы победили со счетом 5:2.

"В таких матчах соперник может наказать в мгновенье ока. Нужно не терять концентрации все 90 минут и постараться отыграться. Понимаем, что будет трудно, но против Барселоны тоже было трудно. Мы забили два мяча в концовке, и это дает нам небольшую надежду на победу в противостоянии. Нельзя допускать те же ошибки, что мы допустили в первом матче. Думаю, каждый из нас осознает, что пошло не так в первой игре, и мы не можем допустить, чтобы подобное повторилось.

Безусловно, я из тех игроков, кто не выходит на поле с мыслью только бы забить. Мне, конечно, нравится забивать, но итоговый счёт намного важнее. В этом сезоне я отдал больше результативных передач. Будем надеяться, открою завтра свой голевой счет в этой Лиге чемпионов. Не знаю, я не могу прочесть мысли всех игроков, но думаю, что по окончании первого матча все знали, в чем они ошиблись, в том числе и при стандартах. Мы во многом должны прибавить и постараться сыграть лучше", – приводит слова хавбека официальный сайт УЕФА.