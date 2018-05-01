Тренер Ромы поделился мнением об уходе помощника Клоппа

На прошлой неделе помощник и правая рука Юргена Клоппа Желько Бувач покинул Ливерпуль. Эусебио Ди Франческо обсудил эту новость на пресс-конференции перед ответным матчем между командами.

«Это их личное дело, которое меня не касается. Не могу готовить свою команду к игре, думая о том, что помощник Клоппа больше не с ним. Мы сыграем против сильной команды, которая имеет историю побед в Еврокубках. Не думаю, что это сыграет какую-то роль», — цитирует наставника Ромы официальный сайт клуба.

Желько Бувач ассистировал Юргену Клоппу с 2001 года, когда тот только начинал карьеру в Майнце. В 2008-15 годах они вместе работали в дортмундской Боруссии, после чего тоже вдвоем перебрались в Ливерпуль.

В первом матче полуфинала Рома уступила Ливерпулю со счетом 2:5. Они будут пытаться отыграться завтра в 21:45.