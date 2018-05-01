Реал - Бавария: онлайн-трансляция матча

"Реал" 2:2 "Бавария"

Голы: Бензема,11, 46 - Киммих, 4, Хамес Родригес 63

Финальный свисток. Реал едет в Киев на финал Лиги чемпионов.

90+6 - Томас Мюллер мог забивать на последней секунде, но не дотянулся до мяча.

90' - Арбитр добавил 5 минут

89' - Джюнейт Чакыр достает желтую карточку, Каземиро (Реал Мадрид) ее получил за грубую игру.

88' - Рафаэль Варан (Реал Мадрид) получает предупреждение. Рефери был прав в этой ситуации.

88' - Марко Асенсио уходит с поля, а Начо (Реал Мадрид) его заменил.

84' - Хамес Родригес сейчас уйдет с поля. Юп Хайнкес дает последние наставления своему игроку, это Хави Мартинес (Бавария Мюнхен) окажется на поле.

78' - Криштиану Роналду (Реал Мадрид) получил пас с фланга, нанес удар с края штрафной, но защитник подставлся под мяч. Мяч уходит в аут. Реал Мадрид получает право на угловой.

75' - Замена. Корентен Толиссо покидает поле, Сандро Вагнер (Бавария Мюнхен), свеженький, выходит.

74' - Какой сейф от Кейлора Наваса, который отбивает расстрельный Толисо.

72' - Каземиро (Реал Мадрид) выходит на поле, а Матео Ковачич уходит с него. Гарет Бэйл (Реал Мадрид) оказывается на поле, заменяя одноклубника - Карим Бензема уходит.

70' - Джошуа Киммих (Бавария Мюнхен) исполнил опасный навес в штрафную. Хороший навес, но оборона сыграла уверенно и отвела угрозу от ворот.

65' - Джюнейт Чакыр показывает желтую карточку, это Лукас (Реал Мадрид) наказан за свой грубый фол.

63' - ГОООЛ! Хамес Родригес реализовал один из прострелов, сначала попав в защитника, а потом добил в ворота своей бывшей команды.

62' - Модрич заработал желтую карточку.

60' - Настоящую блокаду устроили немцы хозяевам поля. Несколько прострелов, но все удары блокируются защитниками.

58' - Прострел от Алабы блокирует Модрич - Бавария заработала уже 8 угловых.

54' - Супершанс у Роналду! Навес от Марсело прямо на ногу Криштиану, но португаец стреляет выше ворот.

51' - Опасно! Удар Алабы вытягивает Навас. Лишь угловой, а могла Бавария и сравнивать.

46' - ГОООЛ! Ошибка голкипера Баварии и Бензема забивает уже второй гол во встрече. Дополнительного времени уже не будет.

Начался второй тайм

Первый тайм сегодняшнего матча закончился.

45' - Арбитр добавил 1 минуту.

43 - Джошуа Киммих навесил в штрафную, но опасности у ворот не последовало.

40 - Серхио Рамос быстрее всех сориентировался во вратарской и пробил головой после подачи с углового в левый угол ворот. Рядом со штангой.

34 - Невероятный промах! Казалось бы стопроцентная ситуация, но Хамес Родригес умудрился не попасть по воротам, пробив по отскочившем мячу. Выше!

33 - Роберт Левандовски хорошо приложился к мячу. Он получил хороший пас в штрафной и низом пробил по центру ворот, но вратарь был на месте.

30 - Марко Асенсио пошел в обводку, но защитник легко остановил его.

28 - Отличный пас сделал Марсело, Карим Бензема должен был получить мяч, но Свен Ульрайх успешно сыграл на выходе. Реал Мадрид зарабатывает корнер.

22 - Джошуа Киммих сделал неплохой навес в штрафную, но Кейлор Навас продемонстрировал насколько он хорош в игре на выходах. Судья показывает на угловой флажок. Бавария получает право на угловой.

19 - Хамес Родригес отправил заброс в штрафную, но один из защитников среагировал и отправил мяч подальше от ворот.

11 - ГООЛ! Мяч в сетке! Марсело сделал голевую передачу, Карим Бензема легко кивнул мяч в пустые ворота после такого навеса. Счет - 1:1.

9 - Марсело отправил заброс в штрафную. Хороший навес, но оборона сыграла на опережение и выбила мяч.

7 - Криштиану Роналду бьет после навеса. Наносил он удар в правый угол, но не попал по воротам.

4 - Гоооооооол! Мяч мечется во вратарской, и там Джошуа Киммих находит его и одним касанием отправляет в левый угол ворот.

1 - Лука Модрич слишком грубо отнимал мяч, и Джюнейт Чакыр был вынужден прервать игру. Бавария будет исполнять штрафной удар.

И, наконец, сегодняшний матч начинается.

Вторник, 21:45, Мадрид, Сантьяго Бернабеу. Арбитр встречи – Джюнейт Чакыр (Турция).

СОСТАВЫ КОМАНД:

"Реал": Навас, Марсело, Варан, Рамос, Васкес, Ковачич, Модрич, Кроос, Асенсио, Роналду, Бензема

Запасные: Касилья, Бэйл, Каземиро, Себальос, Начо, Эрнандес, Майораль

"Бавария": Ульрайх, Алаба, Зюле, Хуммельс, Киммих, Толиссо, Алькантара, Рибери, Хамес, Мюллер, Левандовски

Запасные: Штарке, Дорш, Рафинья, Май, Мартинес, Руди, Вагнер

Бавария дома (некоторые даже могут сказать сенсационно) проиграла Реалу в первом полуфинальном матче. Инициатива находилась в ногах игроков мюнхенской команды, однако уже на первых минутах случилось печальное – Арьен Роббен получил травму, и не смог продолжить игру. Вместо него на поле вышел Алькантара, и Хайнкесу пришлось видоизменить схему игры.

На игре Баварии это сказалось не очень сильно, так как мюнхенцы продолжали атаковать, а первый мяч во встречи забил Киммих, воспользовавшись тем, что Марсело "загулял" и не сумел вовремя вернуться в оборону.

Несмотря на преимущество "ротен", Реал забил гол, который, вероятно, не вытекал по ходу игры: Марсело удачно словил мяч на ногу, и вколотил гол из-за пределов штрафной. Ну а вышедший на замену Асенсио установил окончательный счет в первой игре – 2:1 в пользу мадридцев.

Баварии необходимо атаковать с первых минут на Бернабеу и забивать как минимум два гола. Задача крайне сложная, но Ювентус доказал, что дома у Реала можно играть и забивать даже три мяча, когда, казалось бы, ситуация безнадежная.

Усложняет ситуацию для Баварии тот факт, что матч определенно пропустит Роббен из-за повреждения, а также не сможет рассчитывать Хайнкес на Боатенга. В случае, если Реал выйдет в финал – это будет третий раз подряд, когда мадридцы примут участие в решающем матче самого крупного турнира Старого света. Если успеха добьется Бавария, то для немецкой команды это будет первый финал начиная с сезона 2012/13.

Букмекеры говорят:

На победу подопечных Зинедина Зидана букмекерская контора bwin принимает ставки с коэффициентом 2,14. Успех мюнхенского клуба оценивается в 3,2. А вероятность ничейного исхода – в 4,0.

Букмекеры из компании William Hill также считают Реал фаворитом встречи – на триумф "сливочых" можно поставить с коэффициентом 2,05, а на Баварию – 3,1. Ничья в этом матче оценивается в 3,6.

Интересные факты:

- Бавария и Реал — рекордсмены по числу очных встреч в еврокубках. В Мадриде они проведут уже 26-й матч. Это седьмой полуфинал Кубка чемпионов/Лиги чемпионов с их участием.

- Для Реала это рекордный восьмой полуфинал Лиги чемпионов подряд, а Бавария пробилась в четверку сильнейших в шестой раз за семь сезонов.

- Реал обыграл Баварию в шести последних матчах при разнице забитых и пропущенных мячей 15:5.

- Криштиану Роналду не сумел забить 25 апреля в Германии, но на его счету все равно семь голов в четырех последних матчах с Баварией или девять голов в семи играх.

- В целом команды провели между собой 25 матчей, в которых Реал добился 12 побед, а Бавария — 11. Еще два матча завершились вничью. Бавария забила в этих встречах 37 голов, Реал — 39.

- Вплоть до 2014 года Бавария не знала поражений в домашних матчах с Реалом, но проиграла три последних.

- В трех последних полуфиналах Лиги чемпионов Бавария уступала, но выиграла четыре предшествующих.

- Реал стал первой командой, одержавшей 150 побед в Лиге чемпионов. Нынешний матч станет для мадридцев 250-м в основной стадии Лиги чемпионов, и по этому показателю им также нет равных.

- Реал выиграл два последних полуфинальных противостояния, уступив в пяти из шести предыдущих.

СЛОВА ТРЕНЕРОВ:

Главный тренер Реала Зинедин Зидан:

"Это полуфинал, мы знаем, насколько он важен и знаем, что нам нужно делать. Нам не стоит менять свой подход. Мы сосредоточены и решительны. Первый матч нам удался, но мы должны показать, что хотим и заслуживаем выхода в финал".

"Бавария приехала, чтобы показать свою игру. Это топ-клуб и отличная команда. Но мы тоже хотим показать хорошую игру. Будем готовы, как и всегда. Если получится, сможем рассчитывать на большие свершения. Мы знаем, насколько восхитительно играть в финале этого турнира. Сделаем все необходимое, чтобы быть там снова. Это то, что придает нам мотивацию".

Главный тренер Баварии Юпп Хайнкес:

"Знаем, что будет трудно. Реал привык к такого рода матчам, но мы тоже. Будем очень неуступчивым соперником для мадридцев, будем сражаться. Мы выросли и ставим перед собой важную цель, которую хотим достичь. Мы хотим выйти в финал, хотя понимаем, что Реал будет делать все, чтобы помешать нам".

"Нужно сыграть более эффективно, чем в первом матче. Надо реализовывать опасные моменты так, как мы это делаем в Бундеслиге, где забили уже 88 мячей".