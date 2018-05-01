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Федерация футбола Италии подтвердила согласие Манчини возглавить сборную

Роберто Манчини
19:40 Вт, 1 Май 2018 Телеграф
championat.com

Новости спорта: Комиссионер Федерации футбола Италии Роберто Фаббричини заявил, что Роберто Манчини согласился возглавить сборную Италии.

Во вторник утром итальянские СМИ сообщили, что Федерация согласовала детали сотрудничества со специалистом, который в ближайшее время должен договориться с Зенитом о разрыве контракта.

Фаббричини заявил, что сторонам еще предстоит обсудить финансовые условия работы Манчини с национальной командой.

«Вчера прошла встреча вместе с вице-комиссионером Костакуртой, менеджером сборной Ориали и Манчини. Роберто заявил о готовности разорвать контракт с Зенитом и стать тренером сборной. Цифры мы обсудим после 13 мая, когда завершится сезон в чемпионате России. Еще ничего не решено. Мы четко дадим понять Манчини, что у Федерации есть определенный бюджет и с этим нужно считаться», — цитирует Gianlucadimarzio.com.

Основным претендентом на место главного тренера Скуадры Адзурры считался экс-коуч Баварии Карло Анчелотти, но 58-летний специалист предпочел не менять специализацию и продолжить работать с клубами.

Манчини впервые возглавит национальную сборную. Тренерскую карьеру 53-летний итальянец начал в 2000 году в качестве ассистента в Лацио. Манчини трижды приводил Интер к победе в Серии А, выигрывал с Манчестер Сити Премьер-лигу и становился обладателем Кубков Италии, Англии и Турции.

На должности главного тренера сборной Италии Роберто Манчини заменит Джампьеро Вентуру, который в ноябре прошлого года был отправлен в отставкупосле поражения от Швеции в стыковых матчах к чемпионату мира 2018 года.

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