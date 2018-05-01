"Реал" - первый финалист Лиги чемпионов

В ответном матче полуфинала Лиги чемпионов «Реал» принимал на своём поле «Баварию». Встреча проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 2:2.

В составе мадридской команды дубль оформил французский нападающий Карим Бензема, который отличился на 11-й и 46-й минутах. За немецкую команду голами отметились Йозуа Киммих и Хамес Родригес, отличившиеся на 3-й и 63-й минутах соответственно.

1-й тайм

2-й тайм

В первом матче мадридцы победили со счётом 2:1. Таким образом, «Реал» вышел в финал Лиги чемпионов, а «Бавария» своё участие в турнире завершила.