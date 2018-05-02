Реал - Бавария: обзор полуфинального матча Лиги чемпионов

Мадридский Реал после победы в Германии должен был закрепить преимущество над Баварией уже в домашнем полуфинальном матче Лиги чемпионов на Сантьяго Бернабеу.

Реал – Бавария 2:2 (первый матч – 2:1)

Голы: 0:1 – 3 Киммих, 1:1 – 11 Бензема, 2:1 – 46 Бензема, 2:2 – 63 Хамес.

Реал: Навас, Рамос, Варан, Марсело, Модрич, Васкес, Асенсио (Начо, 88), Ковачич (Каземиро, 73), Кроос, Бензема (Бэйл, 72), Роналду.

Бавария: Ульрайх, Хуммельс, Зюле, Алаба, Толиссо (Вагнер, 75), Киммих, Хамес (Мартинес, 84), Алькантара, Рибери, Левандовски, Мюллер.