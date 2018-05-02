"Крысы": игрок "Баварии" - о матче с "Реалом"

Футболист мюнхенской Баварии Артуро Видаль остался недоволен судейством в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов против мадридского Реала.

В конце первого тайма защитник Реала Марсело сыграл рукой в штрафной, но арбитр Джюнейт Чакир не назначил 11-метровый.

Боатенг, пропускавший встречу из-за травмы, опубликовал в соцсетях кадры, на которых мяч попадает в руку защитника мадридцев.

"Опять! Пенальти. Вот же дерьмо!", - написал Видаль в Instagram.

На этом чилийский футболист Баварии не остановился. После финального свистка Видаль оставил надпись "крысы" на фоне празднующих победу игроков Реала.

Реал расписал ничью с Баварией и вышел в финал Лиги чемпионов