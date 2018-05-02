"Прошли три больших клуба": Зидан - о выходе "Реала" в финал Лиги чемпионов
Новости спорта: Главный тренер Реала Зинедин Зидан подвел итог ответного матча полуфинального противостояния с Баварией (2:2).
Дубль Карима Бензема на Сантьяго Бернабеу помог Сливочным пробиться в финал в третий раз подряд. Зинедин Зидан отметил непростой путь своей команды.
«Сегодня обе команды показали красивый футбол. На пути к финалу мы прошли три больших клуба. Рады, что победили Баварию, ПСЖ и Ювентус, несмотря на упорное сопротивление», — цитирует наставника Реала издание Marca.
Он отметил игру Карима Бензема, который отметился дублем.
«Рад за него, он заслужил это. Сегодня именно Бензема сделал разницу».
Отдельной похвалы заслужил и вратарь Кейлор Навас, который сегодня показал феноменальную игру.
«Он совершил несколько великолепных сейвов во втором тайме. Мы очень довольны его игрой».
Реал теперь отправится на финал в Киев, который состоится 26 мая. Своего соперника они узнают завтра в противостоянии Ливерпуля и Ромы.