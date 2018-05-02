Помощник Клоппа покинул "Ливерпуль" ради "Арсенала"

Бувач уже договорился с Канонирами о контракте, и в конце сезона о его назначении объявят официально, сообщает боснийское издание Pravdabl.com.

Этот источник имеет тесные связи с окружением самого Бувача и в 2015 году первым сообщил о переходе Желько и Клоппа в Ливерпуль.

Ранее СМИ называли фаворитом на освобождающийся пост тренера Арсенала Луиса Энрике, но вчера France Football уточнил, что сделка на грани срыва из-за внушительных запросов испанца по зарплате.

56-летний Желько Бувач в течение последних 17 лет был неизменным ассистентом Юргена Клоппа в Майнце, дортмундской Боруссии и Ливерпуле. Герр Юрген как-то называл боснийца «мозгом их дуэта».

На прошлой неделе стало известно, что Бувач рассорился с Клоппом и покидает Ливерпуль, но его настоящие мотивы до сих пор неизвестны.