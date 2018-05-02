Модрич – о судействе: Достижения "Реала" хотят принизить

Сливочные вчера удержали выгодную ничью с Баварией (2:2), но в СМИ снова написали о помощи судей после того, как на их ворота не был назначен пенальти в нескольких спорных эпизодах.

«Всегда бывают спорные моменты. Я не видел ситуацию и не могу ее комментировать. Я даже не помню, что там было, но знаю, что наши достижения всегда любят принижать, мы уже привыкли. Больше сказать нечего», — цитирует Модрича AS.

В остальном хорват остался доволен игрой своей команды.

«Это был очень тяжелый матч, ведь Бавария никогда не сдается. Они много бегают, играют очень качественно. Но мы знали, как справляться с проблемами и бились один за другого».

«С кем хотим играть в финале? В футболе много сюрпризов. Это все видели в противостоянии Барселоны с Ромой, или в наших играх с Ювентусом. В любом случае, это будет очень трудный финал».

Реал вышел в финал Лиги чемпионов в третий раз кряду. Два предыдущих финала команда Зинедина Зидана выиграла.

Соперником Сливочных в финале будет победитель пары Рома – Ливерпуль. В первом матче команд победили англичане – 5:2.