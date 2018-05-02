Привоз года: ужасная ошибка вратаря Баварии в полуфинале Лиги чемпионов (Видео)

На 46 минуте Корентен Толиссо отпасовал на голкипера Баварии, однако Свен Ульрайх в простой ситуации поскользнулся и допустил ужасную ошибку, которой воспользовался Карим Бензема. Француз оформил дубль.

Добавим, что Карим Бензема находится в топ-5 лучших бомбардиров Лиги чемпионов всех времен – 55 голов. К четвертому месту, которое занимает Рууд ван Нистелрой, французу остался лишь 1 мяч.

Матч Реал - Бавария завершился ничьей 2:2.