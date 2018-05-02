Де Хеа в четвертый раз признан игроком года в МЮ

За Де Хеа проголосовали 107 тысяч болельщиков – это 67% от общего количества.

Второе место в опросе занял Джесси Лингард (10%), третье – Ромелу Лукаку (8%).

Для 27-летнего испанца это уже четвертый приз Мэтта Басби в карьере – ранее он получал награду в 2014, 2015 и 2016 годах. Это новый клубный рекорд.

Давид Де Хеа выступает за Ман Юнайтед с 2011 года. В текущем сезоне на его счету 43 матча за МЮ во всех турнирах (33 пропущенных, 21 – «на ноль»).

После 35 туров текущего розыгрышаа АПЛ у Де Хеа 17 игр «на ноль» — это лучший результат среди всех вратарей турнира.