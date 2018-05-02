Месси на всех уровнях забил 1000-у голов в карьере

Каталонский клуб подсчитал, что благодаря своему хет-трику в матче против Депортиво, Лионель Месси преодолел планку в 1000 мячей за карьеру.

Барселона подсчитала голы Месси не только в матчах за взрослую команду Барселоны, но и за команды Ла Масии и юниорские команды аргентинского Олд Бойз.

За Барсу Месси отметился 583 мяча (включая товарищеские поединки), а за сборную Аргентины у Месси 61 забитый мяч. 18 голов на его счету в составе Аргентины U-20 и 2 гола за олимпийскую сборную.

Что касается детского футбола, то здесь Месси, выступая за Ньюэллз Олд Бойз, наколотил целых 234 мяча, за команды Ла Массии — 105.