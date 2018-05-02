Рома – Ливерпуль: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

В среду, 2 мая, в Риме состоится ответный поединок Рома – Ливерпуль в рамках полуфинала Лиги чемпионов.

По мнению букмекеров, в данном поединке минимальное преимущество на стороне английского клуба.

Так, на победу подопечных Юргена Клоппа букмекерская контора bwin принимает ставки с коэффициентом 2,54. Успех римского клуба оценивается в 2,6. А вероятность ничейного исхода – в 4,0.

Букмекеры из компании William Hill также считают Ливерпуль фаворитом встречи – на триумф мерсисайдцев можно поставить с коэффициентом 2,5, а на Рому – 2,6. Ничья в этом матче оценивается в 4,0.

Напомним, в первом матче Ливерпуль дома разгромил Рому со счетом 5:2. Ответная встреча состоится 2 мая на Олимпийском стадионе в городе Рим. Стартовый свисток – в 21:45 по киевскому времени.