Наставник "Баварии" объявил о завершении тренерской карьеры

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес после ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Реала» (2:2) заявил, что завершает тренерскую карьеру. Слова специалиста приводит официальный сайт UEFA:

«В 2013-м я встречался в Лиге чемпионов с дортмундской «Боруссией» и думал, что это мой последний матч в турнире. Никогда бы не представил, что вернусь. Сегодня я могу с уверенностью сказать - это была моя последняя игра в Лиге чемпионов. Я больше не буду работать тренером. Но все замечательно. Не думаю, что в мире есть много 72-летних, которым нужно принимать такое решение.

Жаль, что все закончилось именно так. В течение девяти месяцев мы очень много работали вместе, построили отличный коллектив. У меня в распоряжении были отличные футболисты, и сейчас грустно, что у нашей истории получился такой конец».