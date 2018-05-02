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Экс-игрок "Динамо" сыграет в прощальном матче легендарного Пирло

Андреа Пирло
11:19 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Экс-игрок Милана и Ювентуса Андреа Пирло анонсировал проведение прощального матча.

Известно, что в матче примет участие бывший защитник Динамо Каха Каладзе, с которым Пирло играл в Милане. А вот украинца Андрея Шевченко, который также был неотъемлимой частью россонери, пока среди приглашенных футболистов нет. При этом полный список форвардов и тренеров, которые будут руководить командами, станет известен позже.

Список приглашенных футболистов на прощальный матч Пирло

вратари: Кристиан Аббьяти, Джанлуиджи Буффон, Дида, Марко Сторари

защитники: Даниэле Адани, Андреа Бардзальи, Даниэле Бонера, Леонардо Бонуччи, Фабио Каннаваро, Кафу, Джорджо Кьеллини, Алессандро Костакурта, Джузеппе Фавалли, Чиро Феррара, Фабио Гроссо, Марек Янкуловски, Каха Каладзе, Стефан Лихтштафнер, Паоло Мальдини, Марко Матерацци, Алессандро Неста, Массимо Оддо, Сержиньо, Дарио Шимич, Джанлука Дзамбротта

полузащитники: Деметрио Альбертини, Массимо Амброзини, Роберто Баронио, Кристиан Брокки, Мауро Каморанези, Даниэле Де Росси, Алессандро Дьяманти, Аймо Диана, Дженнаро Гаттузо, Френк Лампард, Леонардо, Клаудио Маркизио, Симоне Пепе, Симоне Перротта, Руй Кошта, Кларенс Зеедорф, Марко Верратти

форварды: Алессандро Дель Пьеро, Альберто Джилардино, Филиппо Индзаги, Лука Тони, Франческо Тотти

Пирло завершил карьеру игрока прошлым летом. Последним его клубом стал Нью-Йорк Сити, за который он провел 62 матча, забив 1 гол.

До переезда в МЛС полузащитник выступал в Италии за Брешиа, Интер, Реджину, Милан и Ювентус. Также в его активе — выступления за сборную Италии (116 матчей, 13 голов).

Прощальный матч Пирло состоится 21 мая на Сан-Сиро.

 
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