УЕФА опроверг заявления Павелко

Ранее Андрей Павелко сообщал, что Киев дважды был близок к потере финала Лиги чемпионов.

"В УЕФА меня открыто спрашивали: если у вас опасно играть в футбол – возможно, лучше перенести финалы в другую страну?", – заявлял глава ФФУ.

Также Павелко обвинил Динамо в том, что якобы Суркис дал личные гарантии установить крышу, как минимум над VIP-трибуной столичного стадиона имени Валерия Лобановского, где состоится финал женской Лиги чемпионов, но это так и не было сделано.

Издание Спорт-Экспресс обратилось в УЕФА с просьбой подтвердить или опровергнуть эти заявления. В ответе было указано, что Европейский футбольный союз не рассматривал вопрос переноса финалов Лиги чемпионов в связи с "мариупольской делом", а отсутствие крыши на стадионе имени Лобановского, хотя и не является идеальным вариантом, однако не побудило УЕФА к рассмотрению возможности изменения места проведение женского финала Лиги чемпионов.