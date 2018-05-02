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Кейлор Навас: Я рад за Бензема, его постоянно критиковали

Кейлор Навас
19:34 Ср, 2 Май 2018 Телеграф
terrikon.com

Новости спорта: Страж ворот "Реала" Кейлор Навас отдал должное форварду мадридской команды Кариму Бензема.

Дубль француза помог "сливочным" добыть ничейный результат в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против "Баварии" и получить право сыграть 26-го мая в Киеве.

- Я безумно счастлив. Благодарю Бога за то, что нам удалось выдать хороший матч и пробиться в финал Лиги чемпионов. Это и было нашей целью. "Бавария" - великолепная команда с отличными исполнителями. Но мы тоже выглядели неплохо, здорово защищались.

Я рад за Бензема, он действительно заслужил свои голы. Его постоянно критиковали, но мы всегда старались поддерживать партнёра по команде. Видели, насколько усердно он работал на тренировках, - сказал Кейлор Навас в интервью испанской прессе.

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Новости спорта, Кейлор Навас, Лига Чемпионов, ЛЧ, ФК Бавария, ФК Реал Мадрид.
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