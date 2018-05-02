Кейлор Навас: Я рад за Бензема, его постоянно критиковали

Дубль француза помог "сливочным" добыть ничейный результат в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против "Баварии" и получить право сыграть 26-го мая в Киеве.

- Я безумно счастлив. Благодарю Бога за то, что нам удалось выдать хороший матч и пробиться в финал Лиги чемпионов. Это и было нашей целью. "Бавария" - великолепная команда с отличными исполнителями. Но мы тоже выглядели неплохо, здорово защищались.

Я рад за Бензема, он действительно заслужил свои голы. Его постоянно критиковали, но мы всегда старались поддерживать партнёра по команде. Видели, насколько усердно он работал на тренировках, - сказал Кейлор Навас в интервью испанской прессе.