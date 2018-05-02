"Интрига возобновилась, чемпионат ожил": Шевчук о матче "Шахтер" - "Заря"

- Как мы видим, после поражения «Шахтера» борьба за первое место обострилась. Поэтому интрига возобновилась, чемпионат ожил. В то же время, идет борьба и за третье место. И вообще в верхней шестерке все очень интересно складывается. Это радует.

- Чья мотивация в матче «Шахтера» и «Зари» перевесит? «Шахтера» в борьбе за золото или «Зари» в борьбе за бронзу?

- В любом случае, борьба будет бескомпромиссная. Мы видим, что идет донбасское дерби в последние годы. «Заря» хоть и проиграла последний матч без шансов, но я думаю, что сейчас они выйдут и будут просто убиваться за три очка.

- В Харькове живет 100 тысяч переселенцев из Луганска. Как вы думаете, в чью пользу будет перевес на трибунах?

- Я думаю, будет равная атмосфера. В любом случае, «Шахтер» всегда играет на выезде. Это не родной стадион. Что играли мы во Львове, что в Харькове. При всем уважении к харьковчанам. Я их понимаю: они любят «Металлист», который у них был. Того «Металлиста» уже нет, поэтому харьковчане скучают по нему. Вот тот «Металлист» Ярославского был действительно командой, которую в городе любили все. Тоже самое было и во Львове. Но там сейчас такая ситуация, что непонятно, что творится с «Карпатами». Это неправильно. Они, по сути, и не поддерживают «Карпаты». Там на «Шахтер» приходили только в еврокубках. В чемпионате «Шахтер» показывал превосходную игру, но мне позиция болельщиков непонятна. Почему не прийти и не посмотреть хорошую игру? Наверное, сказывается ситуация в стране.

- Паулу Фонсека наверняка будет держать в уме финальный матч Кубка Украины. Как это отразится на составе в матче с «Зарей»?

- Я не думаю, что Фонсека сильно изменит состав. Он не сторонник больших ротаций. Да, он недавно сделал несколько вынужденных замен, но я уверен, что будет играть оптимальный состав. Может быть, поменяется только одна позиция в финале Кубка. А в целом, сыграет оптимальный стартовый состав.

Напомним, матч «Шахтер» - «Заря» пройдет на ОСК «Металлист» в Харькове 5 мая.