Вратарь Баварии Ульрайх извинился за свою ошибку в матче с Реалом

Вратарь "Баварии" Свен Ульрайх после ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с "Реалом" (2:2) попросил прощения за свою ошибку во время игры. Перед вторым голом "Реала" Ульрайх пропустил мяч под собой, что позволило нападающему мадридцев Кариму Бензема отправить мяч пустые ворота.

"Не могу описать, насколько я расстроен вылетом из Лиги чемпионов. Мы очень хотели выйти в финал и делали всё, что могли. Со мной случилась эта необязательная ошибка. Я не могу это объяснить. Извините… Прошу прощения у моей команды и болельщиков", – написал вратарь в "инстаграме".