Сын Симеоне не думает об уходе из "Фиорентины"

В последние недели СМИ связывали Симеоне-младшего с Миланом, а телеканал Mediaset Premium даже сообщал, что Фиалки начали поиск замены для Джованни.

«Я чувствую себя очень хорошо в Фиорентине и думаю только о том, чтобы остаться в клубе. Я здесь уже год, и я доволен всем – фанатами, городом, клубом. Могу только поблагодарить всех за свой прогресс, это был тяжелый сезон», — цитирует Джованни Football Italia со ссылкой на Premium Sport.

Отдельно 22-летний нападающий заявил, что не рассматривает переход в Реал, поскольку «всегда болел за Атлетико».

Джованни Симеоне в минувший уик-энд отметился хет-триком в ворота Наполи (3:0). Всего на его счету 13 голов в 35 матчах текущего розыгрыша Серии А.

Контракт аргентинца с Фиорентиной рассчитан до лета 2022 года.