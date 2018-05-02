Вратарь "Баварии" попросил прощения у команды и болельщиков
Новости спорта: Страж ворот мюнхенской "Баварии" Свен Ульрайх опубликовал обращение ко всем поклонникам немецкого гранда.
Вчерашний вечер стал для 29-летнего вратаря настоящей трагедией - в начале второго тайма он подарил мяч Кариму Бензема, который оформил дубль и обеспечил своей команде место в финале Лиги чемпионов. "Королевский клуб" одержал победу по сумме двух матчей - 4:3.
"Словами не описать, насколько я расстроен нашим вылетом. Мы очень хотели пробиться в финал, делали всё, что было в наших силах. И вдруг я допустил эту необязательную ошибку. Это невозможно объяснить. Извиняюсь.
Прошу прощения у моей команды и наших болельщиков, - написал Свен Ульрайх на своей странице в Instagram.