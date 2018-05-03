Симеоне планирует продолжить карьеру в "Фиорентине"

По словам 22-летнего аргентинца, он не рассматривает возможность трудоустройства в более именитом коллективе.

- Я хорошо себя чувствую в "Фиорентине", поэтому нужно думать о том, чтобы остаться в этой команде. Нахожусь здесь уже год, очень доволен болельщиками, городом, а также людьми, которые работают в нашем клубе. Они помогают мне развиваться, - заявил Симеоне-младший в интервью итальянской прессе.

Отметим, что перспективный форвард принял участие в 35 встречах нынешнего розыгрыша Серии А, записав на свой счёт 13 голов и 4 результативные передачи. Хет-трик Симеоне в последней игре с "Наполи" фактически похоронил надежды партенопейцев на скудетто.