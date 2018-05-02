Лэмпард: "Реалу" просто повезло, его игра уже не та

- Мы не видим привычный нам "Реал". Мадридская команда пока что не демонстрирует свою лучшую игру. Тем не менее, им всё-таки удаётся проходить дальше и дальше. Во многом "Королевскому клубу" сопутствует удача.

Что касается "Баварии", то можно догадываться, какая там обстановка, какие эмоции. Ты понимаешь, что должен выходить в финал, но уступаешь сопернику, - объяснил Лэмпард в интервью BT Sport.

"Реал" - "Бавария" 2:2 (первый матч - 2:1)

Голы: Киммих, 3 (0:1); Бензема, 11 (1:1); Бензема, 46 (2:1); Родригес Х., 63 (2:2)

"Реал": Навас К.; Варан; Марсело; Серхио Рамос; Асенсио (Начо, 88); Ковачич (Каземиро, 73); Кроос; Лукас Васкес; Модрич; Роналду; Бензема (Бэйл, 72)

"Бавария": Ульрайх; Зюле; Хуммельс; Алаба; Тьяго Алькантара; Киммих; Толиссо (Вагнер, 75); Мюллер; Рибери; Родригес Х. (Хави Мартинес, 84); Левандовски Р.

Предупреждения: Модрич, 62; Лукас Васкес, 65; Варан, 88; Каземиро, 89