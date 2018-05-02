Футбол. "Черкасский Днепр" сенсационно обыграл лидера Первой лиги
Новости спорта: Один из аутсайдеров Первой лиги ведет активную борьбу за сохранение прописки в дивизионе.
Самый непонятный клуб Первой лиги, "Черкасский Днепр", продолжает активно бороться за жизнь в дивизионе и снимает скальп с очередного фаворита сезона на своем поле.
Вновь за дело взялся Локтионов, который забивает уже пятый гол этой весной в составе черкащан. "Арсенал" в 2018 году в гостях не выиграл ни одного матча и с большой долей вероятности сегодня впервые с осени потеряет первую строчку.
Следующий матч "канониры" проведут с "Нефтяником". "Днепр" ожидает выезд к "Колосу".
Черкассы. Центральный городской стадион
"Черкасский Днепр" (Черкассы) - Арсенал-Киев 1:0
Голы: Локтионов 37
"Черкасский Днепр" (стартовый состав): Будюк, Зеленевич, Кошелюк, Сторчоус, Тарасенко, Евдокимов, Захаревич, Локтионов, Смирнов, Проневич, Бурлин
Арсенал-Киев (стартовый состав): Ситало, Бушман, Трубочкин, Деркач, Фещук, Семчук, Старгородский, Батальский, Домбровский, Зозуля, Майданевич