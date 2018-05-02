Футбол. "Черкасский Днепр" сенсационно обыграл лидера Первой лиги

Самый непонятный клуб Первой лиги, "Черкасский Днепр", продолжает активно бороться за жизнь в дивизионе и снимает скальп с очередного фаворита сезона на своем поле.

Вновь за дело взялся Локтионов, который забивает уже пятый гол этой весной в составе черкащан. "Арсенал" в 2018 году в гостях не выиграл ни одного матча и с большой долей вероятности сегодня впервые с осени потеряет первую строчку.

Следующий матч "канониры" проведут с "Нефтяником". "Днепр" ожидает выезд к "Колосу".

Черкассы. Центральный городской стадион

"Черкасский Днепр" (Черкассы) - Арсенал-Киев 1:0

Голы: Локтионов 37

"Черкасский Днепр" (стартовый состав): Будюк, Зеленевич, Кошелюк, Сторчоус, Тарасенко, Евдокимов, Захаревич, Локтионов, Смирнов, Проневич, Бурлин

Арсенал-Киев (стартовый состав): Ситало, Бушман, Трубочкин, Деркач, Фещук, Семчук, Старгородский, Батальский, Домбровский, Зозуля, Майданевич