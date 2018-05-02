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Кафу - о дуэли "Ромы" и "Ливерпуля" в 1/2 финала ЛЧ

Кафу
20:36 Ср, 2 Май 2018 Телеграф
championat.com

Новости спорта: Бразильский крайний защитник Кафу поделился своим мнением относительно предстоящей дуэли "Ромы" и "Ливерпуля".

Бывший защитник «Ромы» Кафу считает, что римляне должны забить быстрый гол в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (2 мая), чтобы найти слабые места у мерсисайдцев.

Напомним, первая встреча «Ливерпуля» и «Ромы» в рамках полуфинала Лиги чемпионов прошла в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась победой хозяев поля, разгромивших соперника со счётом 5:2.

«Нельзя сказать, что у какой-то из команд есть слабые стороны, так как в нынешнем сезоне они отлично выступают как в чемпионатах своих стран, так и в Лиге чемпионов. „Рома“ и „Ливерпуль“ — в полуфинале, трудно найти у таких клубов слабости. Мерсисайдцы имели 30 умопомрачительных минут в первом матче, за которые они сумели забить пять голов в ворота римлян. Тем не менее „Роме“ хватило семи минут в концовке встречи, чтобы ответить двумя мячами на „Энфилде“. Если римляне сумеют забить быстрый гол, то смогут найти слабые места у „Ливерпуля“», — цитирует Кафу Football Italia.

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