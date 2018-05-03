В финале Лиги чемпионов сыграют "Реал" - "Ливерпуль"

«Ливерпуль» уступил «Роме» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев поля. Несмотря на гостевое поражение, мерсисайдцы смогли выйти в финал турнира по сумме двух встреч (7:6).

Соперник команды Юргена Клоппа определился днём ранее в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Баварией» (2:2). В первой встрече, в Мюнхене, мадридцы одержали минимальную победу (2:1), которая позволила «сливочным» стать финалистами нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

«Ливерпуль» и мадридский «Реал» сыграют в финале Лиги чемпионов 26 мая на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Встреча начнётся в 21:45 по киевскому времени.