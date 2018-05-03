"Рома" - "Ливерпуль" 4:2 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Подопечные Эусебио Ди Франческо одержали победу в ответном матче (4:2), но этого не хватило, чтобы пробиться в финал.

Рома — Ливерпуль 4:2 (первый матч — 2:5)

Голы: Милнер, 15 (в свои ворота), Джеко, 52, Наингголан, 86, 90+4 (с пенальти) — Мане, 9, Вейналдум, 26.

Рома: Алиссон — Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов — Пеллегрини (Ундер, 53), Де Росси (Гоналон, 69) — Шик, Наингголан, Эль Шаарави (Антонуччи, 75) — Джеко

Ливерпуль: Кариус — Александр-Арнольд, Ловрен, Ван Дейк, Робертсон — Милнер, Хендерсон, Вейналдум — Салах, Фирмино, Мане (Мане, 83).

Предупреждения: Флоренци, Манолас — Ловрен, Робертсон.