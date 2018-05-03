Клопп о финале Лиги чемпионов

"Слушайте, мы были в финале Кубка лиги и не выиграли его. Люди не говорят мне на улице с тех пор "спасибо, что вывели нас в финал". Мы были в финале Лиги Европы. Я не видел у нас трофеев по итогу этих матчей. В Мелвуде не хранят серебряные медали. Жаль, но такова игра. Так что нам ещё предстоит поработать. Выйти в финал – здорово, я делал это несколько раз, но выиграть его ещё лучше. Мы будем готовы.

Не думаю, что можно иметь больше опыта выступления в турнире, чем "Реал". Кажется, около 80 процентов команды играла во всех этих финалах – четыре раза за последние пять лет – и они по-прежнему вместе. Так что если говорить об опыте, то у них он есть, а у нас его нет. Но мы на кураже, можете себе представить. Мы с нетерпением ждём финала, но сначала нам предстоит провести ещё "два полуфинала Лиги чемпионов" в Премьер-лиге. Первым делом надо подумать об этом. Потом у нас будет две недели на подготовку к финалу, и мы с пользой проведём это время", — цитирует Клоппа пресс-служба "Ливерпуля".

Финал Лиги чемпионов "Реал" – "Ливерпуль" состоится 26 мая в Киеве.