КДК ФФУ расценил действия Марлоса как умышленные для получения карточки

Он наказан двухматчевой дисквалификацией за умышленное получение желтой карточки в поединке с "Ворсклой". А учитывая то, что Марлос не играл против "Мариуполя" в предыдущем туре, ему осталось отбыть наказание только в ближайшем туре, а в двух заключительных лидер "Шахтера" уже имеет право выходить на поле.

Игорь Грищенко, ответственный секретарь КДК ФФУ:

- Касаемо Марлоса было открыто дело относительно умышленного получения желтой карточки. Такие изменения были внесены в дисциплинарные правила полгода назад в соответствии с практикой УЕФА относительно умышленного получения желтых карточек. Также были получены объяснения от футбольного клуба относительно этих действий. Проанализировав соответствующие объяснения, КДК установил, что действия Марлоса были умышленными для получения желтой карточки, для того, чтобы получить восьмое предупреждение. Согласно регламенту, он должен пропускать автоматически следующий матч. КДК расценил действия Марлоса как умышленные для получения карточки, поскольку такое поведение не присуще футболисту, как было нами проанализированы. Оно не совсем отвечало тем событиям, которые происходили на поле. Поэтому впервые была на практике применена эта норма за получение преднамеренной желтой карточки.