Судья Скомина после матча Рома - Ливерпуль признал ошибки

Авторитетный итальянский журналист Танкреди Палмери рассказал о поведении судьи Дамира Скомины, который обслуживал ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между "Ромой" и "Ливерпулем" (4:2).

"Арбитр Скомина после матча сокрушался в раздевалке после того, как понял, что совершил ошибки. Он признал, что был не прав", — написал Палмери в "Твиттере".

Спортивный директор "Ромы" Рамон Родригес Мончи после ответного поединка раскритиковал судейство: "В первом матче мы пропустили гол, забитый из офсайда, а сегодня в нашу пользу не было назначено два пенальти, причём в одном из эпизодов должна была быть красная карточка".

Римлянам не удалось выйти в финал турнира из-за поражения в Ливерпуле со счётом 2:5.