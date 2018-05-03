Чемпион Украины не попадет в 1-ю корзину при жеребьевке Лиги чемпионов 2018/19

Согласно нынешним правилам, первая корзина при жеребьевке группового раунда ЛЧ формируется из чемпионов 7 национальных ассоциаций, лидирующих в таблице коэффициентов УЕФА, а также действующего чемпиона турнира.

В том случае, если действующий чемпион является одновременно и чемпионом в своей стране, тогда в первую корзину попадает представитель 8 ассоциации – то есть в данный момент Украины.

Среди всех участников полуфиналов чемпионом своей страны являлась лишь Бавария, потому в том случае, если бы мюнхенцы выиграли Лигу чемпионов, украинский клуб находился бы в первой корзине при будущей жеребьевке.

В итоге Бавария вылетела из турнира, не сумев одолеть мадридский Реал, а вместе с этим потерялись и шансы будущего победителя украинского первенства попасть в топ-корзину.

Место в первой корзине себе уже гарантировали Бавария, Барселона, Манчестер Сити и ПСЖ. Также, вероятнее всего, компанию им составят лидирующие в своих лигах Ювентус, Локомотив и Порту. Последним участником топ-корзины станет победитель финальной пары ЛЧ Реал – Ливерпуль.