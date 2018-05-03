Украинские фанаты рискуют не увидеть Лигу чемпионов в следующем сезоне

УЕФА приостановил вынесения решения по правам на матчи Лиги чемпионов на сезон 2018/2019. Это связано с низким предложением от украинских ТВ-каналов.

В нынешнем сезоне заканчивается контракт медиахолдинга «Украины» по правам на лигу чемпионов и УЕФА. Холдинг Рината Ахметова был главным фаворитом нового тендера, но сумма предложенная украинскими медиахолдингами не устроила УЕФА. И вопрос кто же будет правообладателем прав на еврокубки в следующем сезоне остается нерешенным.