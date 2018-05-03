Легендарный игрок "Челси" и сборной Англии планирует стать тренером

Легенда "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что готов начать тренерскую карьеру. Ветеран считает, что он вовремя завершил игровую карьеру и поддерживает своего коллегу Стивена Джеррарда, который поступил также.

"Хорошо, что я пытаюсь сделать свои первые тренерские шаги сейчас, - цитирует Лэмпарда английская пресса. - Я провел много времени в "Челси", набрался опыта. Мне уже удалось получить лицензию тренера. И я получил ее в хорошем возрасте.

Я думаю, что Джеррард сделал правильно, и он обязательно добьется успеха. Я знаю Стивена долгое время, он очень мудр в игре. Сейчас я работаю с ним, и его анализ и объем знаний об игре огромен.

Он станет отличным приобретением для какого-то клуба. Это то, что он хочет сделать с ближайшем будущем. Он будет очень хорош. Надеюсь, у меня также все получится".