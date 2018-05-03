Кавани - о конфликте с Неймаром, будущем в ПСЖ и Лиге чемпионов

Нападающие не могли решить, кто будет пробивать пенальти, и это стало поводом для длительных рассуждений и слухов в прессе.

"Это правда, у нас была проблема с Неймаром тогда. Но мы это обсудили. Я сказал, что я первый среди тех, кто хочет, чтобы он выигрывал личные трофеи", — заявил Кавани RMC Sport.

"Но при этом я поставил условие: на первом месте должны быть интересы команды. Я футбольный трудяга, а не звезда. Если у меня есть одноклубники, которые претендуют на индивидуальные награды – я сделаю все, чтобы им помочь. Но они должны ставить команду на первое место".

"Постепенно мы пришли к взаимопониманию. Руководство команды приняло решение и я отнесся к нему с уважением".

Кавани связывали с Ювентусом, но уругваец не намерен покидать Парк де Пренс.

"У меня контракт до 2020 года. Я очень счастлив в ПСЖ и хочу достичь с командой целей, которые поставило руководство. Я мечтаю выиграть Лигу чемпионов с ПСЖ".