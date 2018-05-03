Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 03.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Матч "Динамо" - "Шахтер" перенесли на 19 мая
Матч "Динамо" - "Шахтер" перенесли на 19 мая
Новости: Атлетико - Арсенал: онлайн-трансляция матча
Атлетико - Арсенал: онлайн-трансляция матча
Новости: Рома - Ливерпуль: яркие моменты фантастического матча 1/2 финала ЛЧ (Фото)
Рома - Ливерпуль: яркие моменты фантастического матча 1/2 финала ЛЧ (Фото)
Новости: Ломаченко – Линарес: когда бой и время начала трансляции
Ломаченко – Линарес: когда бой и время начала трансляции
X

Кавани - о конфликте с Неймаром, будущем в ПСЖ и Лиге чемпионов

Кавани
20:16 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: В сентябре Кавани повздорил с Неймаром, который перешел в ПСЖ за 222 млн евро из Барселоны.

Нападающие не могли решить, кто будет пробивать пенальти, и это стало поводом для длительных рассуждений и слухов в прессе.

"Это правда, у нас была проблема с Неймаром тогда. Но мы это обсудили. Я сказал, что я первый среди тех, кто хочет, чтобы он выигрывал личные трофеи", — заявил Кавани RMC Sport.

"Но при этом я поставил условие: на первом месте должны быть интересы команды. Я футбольный трудяга, а не звезда. Если у меня есть одноклубники, которые претендуют на индивидуальные награды – я сделаю все, чтобы им помочь. Но они должны ставить команду на первое место".

"Постепенно мы пришли к взаимопониманию. Руководство команды приняло решение и я отнесся к нему с уважением".

Кавани связывали с Ювентусом, но уругваец не намерен покидать Парк де Пренс.

"У меня контракт до 2020 года. Я очень счастлив в ПСЖ и хочу достичь с командой целей, которые поставило руководство. Я мечтаю выиграть Лигу чемпионов с ПСЖ".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Неймар, Новости футбола, ФК ПСЖ, Футбол, Эдинсон Кавани.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Рома - Ливерпуль: яркие моменты фантастического матча 1/2 финала ЛЧ (Фото)

Рома - Ливерпуль: яркие моменты фантастического матча 1/2 финала ЛЧ (Фото)
"Реал" - "Бавария": яркие моменты фееричного полуфинала ЛЧ (Фото)

"Реал" - "Бавария": яркие моменты фееричного полуфинала ЛЧ (Фото)
Дэвиду Бекхэму - 43 года: лучшие моменты карьеры легендарного футболиста (Фото)

Дэвиду Бекхэму - 43 года: лучшие моменты карьеры легендарного футболиста (Фото)
Яркие моменты финала в Черкассах: "Мавпы" - чемпион Украины

Яркие моменты финала в Черкассах: "Мавпы" - чемпион Украины
"Барселона" провела чемпионский парад: клуб выиграл чемпионат и Кубок Испании

"Барселона" провела чемпионский парад: клуб выиграл чемпионат и Кубок Испании
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Игрок "ПСЖ" Верратти сможет вернуться в игру не раньше следующего сезона Украинские фанаты рискуют не увидеть Лигу чемпионов в следующем сезоне Миланский топ-клуб планирует строительство нового стадиона

Последние новости

Фильм "Мстители" бьют рекорды по прокатам Вратарь в Чехии сломал штангу ворот во время игры (Видео) Смех до слез: милые коты, которые не любят селфи
Сегодня читают в спорте
01 "Рома" - "Ливерпуль": события матча
02 Чемпионка мира по биатлону умудрилась потерять три золотые медали
03 Ломаченко – Линарес: когда бой и время начала трансляции
04 Джеррард взвесил силы "Ливерпуля" в финале Лиги чемпионов
05 Судья Скомина после матча Рома - Ливерпуль признал ошибки
Новости сегодня
21:54 Анна Седокова рассказала, почему рассталась с отцом своего сына Гектора
21:48 Бактерии могут стать первыми "колонистами" на других планетах
21:38 Гелий впервые обнаружен в атмосфере экзопланеты
21:32 "Бетис" намеревается вернуть в Ла Лигу недавнего лидера "Милана"
21:19 Смешные свадебные снимки, которые даже родным не покажешь
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Взрывы в Балаклее прекратились
Взрывы в Балаклее прекратились
Новости: Грибу продлили срок ареста в СИЗО Краснодара
Грибу продлили срок ареста в СИЗО Краснодара
Новости: Генпрокурор Луценко в США будет говорить с ФБР
Генпрокурор Луценко в США будет говорить с ФБР
Новости: Диета на пикнике: актуальные советы для желающих совместить приятное с полезным
Диета на пикнике: актуальные советы для желающих совместить приятное с полезным
Добавить комментарий
0