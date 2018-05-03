Бешикташ не вышел на доигровку матча 1/2 финала Кубка Турции против Фенербахче

Встреча 19 апреля была прервана при счете 0:0 после того, как в тренера гостей Шенола Гюнеша попал предмет, брошенный с трибуны. Турецкая федерация решила доиграть этот матч сегодня с 57-й минуты, с которой он был прерван перед пустыми трибунами.

Однако этого не произошло, потому что "орлы", как и обещали раннее, не появлялись на стадионе.

Теперь последнее решение будет за Турецкой федерацией футбола, которая должна решить, стоит ли присуждать техническую победу "Фенербахче". Кроме этого, "Бешикташу" грозит отстранение от участия в турнире в следующем году.

Таким образом, "Акхисор", за который играет Евгений Селезнев, уже в финале, и все еще ждет, чтобы узнать имя команды, с которой он поспорит за трофей и место в Лиге Европы.