Венгер - о вылете "Арсенала" из Лиги Европы

Арсенал потерпел минимальное поражение в Мадриде и по сумме двух встреч вылетел из Лиги Европы. Матч против Атлетико стал последним еврокубковым в эпоху Арсена Венгера, возглавляющего клуб с 1996 года.

«Как и команда, я очень опечален и разочарован. Мне очень грустно покидать клуб с таким итогом. Понадобится некоторое время, чтобы оправиться от этого.

Была такая же игра, как и в первом матче. Мы создавали опасные моменты, но допускали ошибки на обеих половинах поля. Мы сыграли в хороший футбол, но мы не справлялись хорошо с важными моментами. Сегодня мы выглядели хорошо, а затем пропустили контратаку. Диего Коста один из лучших нападающих в мире.

Травма Косельни? У него разрыв ахилла. Может быть, у нас будут хорошие новости, но первые признаки не очень хорошие», — приводит слова Венгера BBC.

Арсенал во втором сезоне подряд не сыграет в Лиге чемпионов. В следующем сезоне Канониров вновь ждет выступление в Лиги Европы.