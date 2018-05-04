Британская поп-певица откроет финал Лиги чемпионов в Киеве

Британская певица Дуа Липа споет на церемонии открытия финала Лиги чемпионов в Киеве.

Пресс-служба турнира опубликовала промо-ролик на своей странице в Facebook, где и появляется певица. Официально об этом объявят 8-го мая.

Отметим, что Дуа Липа известна песней New Rules. Смотрите также клип на музыкальную композицию британской певицы, который собрал более одного миллиарда просмотров.

Напомним, что финал Лиги чемпионов пройдет на НСК Олимпийском 26-го мая, в рамках которого встретятся мадридский Реал и Ливерпуль.