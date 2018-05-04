Порошенко жестко раскритиковал арбитра матча "Рома" - "Ливерпуль"

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал ответный полуфинальный матч ЛЧ «Рома» – «Ливерпуль» (4:2). В первом матче англичане выиграли со счетом 5:2 и сыграют в финале с «Реалом» на НСК «Олимпийский» в Киеве.

«Для Украины проведение финала ЛЧ имеет очень большое символическое значение. Тогда, когда Украина проводит очень решительные реформы, когда Украина защищает свой суверенитет и территориальную целостность, такие события важны.

Мы напоминаем всему миру, что есть Украина, она умеет работать, умеет отдыхать. Она умеет организовывать праздники и умеет принимать своих друзей, гостей и туристов.

Этому финалу предшествуют фантастические футбольные баталии. Вчера до глубокой ночи смотрели очень драматичный матч между «Ромой» и «Ливерпулем», никто себе не мог представить, что команда, которая выиграла со счетом 4:2, не попадет в финал. То есть рейтинг Киева и желание присутствовать являются на сегодняшний день невероятными.

У меня, как у президента, есть немного времени, чтобы смотреть футбольные матчи. Но вчера мы с женой посмотрели от начала до конца матч «Ромы», сердце болело за судейство и за то, что там кто-то рукой сыграл, и офсайд правильно или неправильно назначили. В такие дни все, от президента до школьника, превращаются в обычных футбольных болельщиков», – сказал Порошенко.