Рамос - о противостоянии с "Ливерпулем" и Салахе

"Мы видели, на что способен Салах, но он только один игрок из одиннадцати футболистов Ливерпуля. Всю свою карьеру я играю против лучших игроков, некоторые из них считаются великими, но я никогда никого не боюсь. Есть уважение, но никак не страх.

Нельзя думать, что победа у нас в кармане, однако Реал уверен в своих силах. Мы готовы снова защитить титул и так просто его не отдадим.

При всем уважении, Ливерпуль, наверное, не был командой, на которую ставили осенью, но сейчас он в финале и полностью это заслужил. Однако мы знаем, как играть в финале. Мы будем готовы", – цитирует Рамоса FourFourTwo.com.