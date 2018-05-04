Рамос - о противостоянии с "Ливерпулем" и Салахе
Новости спорта: Защитник мадридского Реала Серхио Рамос поделился своими ожиданиями от предстоящей игры финала Лиги чемпионов против Ливерпуля.
"Мы видели, на что способен Салах, но он только один игрок из одиннадцати футболистов Ливерпуля. Всю свою карьеру я играю против лучших игроков, некоторые из них считаются великими, но я никогда никого не боюсь. Есть уважение, но никак не страх.
Нельзя думать, что победа у нас в кармане, однако Реал уверен в своих силах. Мы готовы снова защитить титул и так просто его не отдадим.
При всем уважении, Ливерпуль, наверное, не был командой, на которую ставили осенью, но сейчас он в финале и полностью это заслужил. Однако мы знаем, как играть в финале. Мы будем готовы", – цитирует Рамоса FourFourTwo.com.