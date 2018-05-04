Турецкий журналист: Феррейра не подписывал контракт с "Бешикташем"

На своей странице в Twitter журналист заверил, что документ, согласно которому аргентинец якобы подписал контракт с Черными орлами, не соответствует действительности.

«Друзья. Существует вот такой документ, который вокруг циркулирует. Этот документ не имеет под собой никаких оснований», — написал Малатья.

Ранее сообщалось, что соглашение Феррейры с Бешикташем будет рассчитано на четыре года, а его зарплата составит 2,1-2,2 миллиона евро в год.

Контракт 27-летнего нападающего с Шахтером истекает в конце этого сезона, так что у него есть право подписывать предварительное соглашение с любым клубом.

В текущем сезоне аргентинец является лучшим бомбардиром Горняков с 28 голами в 38 матчах во всех турнирах.