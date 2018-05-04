Рома заработала почти €100 млн в Лиге чемпионов

Рома по сумме двух матчей уступила Ливерпулю 6:7 и вылетела из Лиги чемпионов на стадии полуфинала. Однако сезон получился более, чем успешным для "джало-росси" с финансовой точки зрения. Команда заработала 99,2 млн евро благодаря выступлениям в ЛЧ.

По информации Calcio e Finanza, римляне получат 81 млн евро от УЕФА в качестве бонусов и доли от продажи телетрансляций.

Еще 18,2 млн евро – доход от продажи билетов на домашние матчи команды. 2,7 млн из них было заработано на матче с Шахтером, несмотря на то, что стадион был заполнен лишь на две трети.

Впервые с сезона 2012/13 не Ювентус заработал больше всех итальянских клубов в еврокубках. "Бьянко-нери" получили "лишь" 91,8 млн евро дохода – 77,8 млн от УЕФА и 14 млн от продажи билетов.