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Юрген Клопп проиграл 5 финалов за последние 5 сезонов

Юрген Клопп
06:53 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Достижения Юргена Клоппа в финалах кубковых соревнований говорят не в пользу тренера Ливерпуля.

Из шести финалов, в которых участвовали команды под руководством Юргена Клоппа, нынешний тренер Ливерпуля выиграл лишь один – не самая обнадеживающая статистика накануне решающего матча Лиги чемпионов 26 мая в Киеве на НСК Олимпийский против Реала.

1. 2012, Кубок Германии, Боруссия Д – Бавария 5:2

2. 2013, Лига чемпионов, Боруссия Д – Бавария 1:2

3. 2014, Кубок Германии, Боруссия Д – Бавария 0:2

4. 2015, Кубок Германии, Боруссия Д – Вольфсбург 1:3

5. 2016, Кубок английской лиги, Ливерпуль – Манчестер Сити 1:1 (пен. – 1:3)

6. 2016, Лига Европы, Ливерпуль – Севилья 1:3.

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Новости спорта, Лига Чемпионов, Новости футбола, ФК Ливерпуль, Футбол, Юрген Клопп.
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